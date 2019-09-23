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В соцсетях появились фото разбившихся на учениях боевых машин

В социальных сетях появились фотографии двух боевых машин, разбившихся во время десантирования на учениях «Центр-2019». Снимки опубликовало сообщество «Авиация» во «ВКонтакте».

Об инциденте, произошедшем 20 сентября, Минобороны сообщило накануне. По данным ведомства, на площадке приземления в Оренбургской области у машин не сработали парашютные системы, при столкновении с землей они «получили повреждения».

В ведомстве отметили, что десантирование техники проводилось без экипажей, пострадавших в результате ЧП нет.

Учения «Центр-2019» проходили с 16 по 21 сентября. В них принимали участие около 128 тыс. военных из восьми стран — России, Китая, Пакистана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Индии. В учениях были задействованы более 20 тыс. единиц военной техники и около 600 летательных аппаратов.

Общество
Появилось видео падения боевых машин на военных учениях «Центр-2019»

19 сентября учения в Оренбургской области посетили президенты России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков.

Теги: учения, ЧП, ВДВ, десант
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