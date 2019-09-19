Путин прилетел в Оренбург на совместные с Киргизией военные учения

Путин прилетел в Оренбург на совместные с Киргизией военные учения

Президент России Владимир Путин прибыл в Оренбург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В пятницу в Оренбургской области Путин посетит стратегические командно-штабные учения «Центр-2019» на полигоне Донгуз и встретится с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Глава государства прибыл в Оренбургскую область из Ижевска, где провел заседание Военно-промышленной комиссии.

20 сентября на полигоне Донгуз пройдет основной этап стратегических командно-штабных учений «Центр-2019». В них примут участие военнослужащие России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая и Пакистана.

В конце марта Путин по приглашению Жээнбекова посетил Киргизию с официальным визитом. Во время двусторонней встречи глава республики подарил российскому лидеру орловского рысака и щенка породы тайган по кличке Шерхан.