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В России начались учения с участием 130 тыс. военных
Стартовали учения «Центр-2019», в них примут участие около 128 тыс. человек, в том числе военные из Китая, Индии, Пакистана и ряда других стран. Маневры проведут на нескольких полигонах и в акватории Каспийского моря
Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

В России стартовали учения «Центр-2019», участие в которых примут около 128 тыс. военных, 20 тыс. единиц вооружения и техники, а также 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы Центрального военного округа.

Маневры пройдут с 16 по 21 сентября, военные отработают вопросы применения группировок войск для обеспечения безопасности на Центрально-Азиатском направлении и борьбы с международным терроризмом.

Основные мероприятия должны состояться на общевойсковых полигонах «Тоцкий», «Донгуз», «Аданак», «Чебаркульский», «Бргинский», «Алейский», а также полигонах ВВС и войск ПВО «Ашулук» и «Сафакулево».

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Телеканал «Звезда» показал видео артиллерийских учений Минобороны

Группировка сил Каспийского флота проведет маневры в Каспийском море — военные отработают помощь сухопутным силам, оборону морских коммуникаций и защиту районов морской экономической деятельности.

«Эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями будут отработаны на полигонах государств-партнеров по отдельным планам», — добавили в ЦВО. В учениях принимают участие военные из Китая, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Ранее замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин заявил, что учения «Центр-2019» носят оборонительный характер и направлены только на обучение войск.

Автор: Константин Нагаев
Теги: военные учения
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