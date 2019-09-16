В России начались учения с участием 130 тыс. военных

Стартовали учения «Центр-2019», в них примут участие около 128 тыс. человек, в том числе военные из Китая, Индии, Пакистана и ряда других стран. Маневры проведут на нескольких полигонах и в акватории Каспийского моря

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

В России стартовали учения «Центр-2019», участие в которых примут около 128 тыс. военных, 20 тыс. единиц вооружения и техники, а также 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы Центрального военного округа.

Маневры пройдут с 16 по 21 сентября, военные отработают вопросы применения группировок войск для обеспечения безопасности на Центрально-Азиатском направлении и борьбы с международным терроризмом.

Основные мероприятия должны состояться на общевойсковых полигонах «Тоцкий», «Донгуз», «Аданак», «Чебаркульский», «Бргинский», «Алейский», а также полигонах ВВС и войск ПВО «Ашулук» и «Сафакулево».

Группировка сил Каспийского флота проведет маневры в Каспийском море — военные отработают помощь сухопутным силам, оборону морских коммуникаций и защиту районов морской экономической деятельности.