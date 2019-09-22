Две боевые машины разбились на учениях «Центр-2019» при десантировании

Две боевые машины разбились на учениях «Центр-2019» при десантировании

Две боевые машины разбились на военных учениях «Центр-2019» во время десантирования военной техники ВДВ из самолетов Ил-76. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Инцидент произошел 20 сентября. На площадке приземления в Оренбургской области у машин не сработали парашютные системы. «В результате неисправности парашютных систем при столкновении с землей обе машины получили повреждения», — сказали в министерстве.

В ведомстве также уточнили, что «десантирование техники осуществлялось только без экипажей». В результате ЧП никто не пострадал.

В настоящее время комиссия командования ВДВ совместно с представителями промышленности выясняет причины и обстоятельства случившегося.