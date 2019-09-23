Появилось видео падения боевых машин на военных учениях «Центр-2019»

Появилось видео падения двух боевых машин, которые разбились на учениях «Центр-2019».

На кадрах видно, что как минимум у одной десантируемой машины не раскрылся парашют, в результате чего она рухнула на землю.

Инцидент произошел 20 сентября в Оренбургской области. Военную технику ВДВ десантировали из самолетов ИЛ-76. Минобороны сообщало, что из-за неисправности парашютных систем разбились две боевые машины. Десантирование техники проходило без экипажей, поэтому в результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас комиссия командования ВДВ совместно с представителями промышленности выясняет причины и обстоятельства случившегося.