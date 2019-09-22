Трамп анонсировал первые совместные военные учения США и Индии

США и Индия проведут в ноябре текущего года совместные военные учения. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, выступая вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Хьюстоне перед американцами индийского происхождения, передает издание India Today.

«В ноябре США и Индия продемонстрируют значительный прогресс в области военного сотрудничества и проведут первые военные учения. В США мы создали космические войска. Мы тесно работаем с Индией в развитии сотрудничества по космосу», — сказал Трамп.

В середине октября прошлого года Индия заключила контракт с Россией на поставку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК С-400 «Триумф»). Согласно условиям сделки, речь идет о поставке пяти полковых комплексов на сумму более чем $5 млрд. Соглашение о поставках было подписано еще в октябре 2016 года. Комментируя российско-индийскую сделку, Трамп сообщил, что осведомлен о закупке Индией российского вооружения. Американский лидер пообещал, что в скором времени Дели «увидит» ответ.

В середине июля текущего года стало известно, что вооруженные силы Индии провели первые военно-космические учения IndSpaceEx.