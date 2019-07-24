Индия анонсировала проведение первых военно-космических учений

Вооруженные силы Индии до конца текущей недели проведут первые военно-космические учения IndSpaceEx. Об этом пишет Times of India со ссылкой на представителя властей.

В конце марта Индия сообщила об успешном испытании противоспутниковой системы А-Sat, в ходе которого на высоте 283 км был сбит 740-килограммовый спутник Microsat-R.

По словам премьер-министра Индии Нарендры Моди, испытания противоспутникового оружия повысили обороноспособность Индии.