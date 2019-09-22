Трамп заявил об отсутствии планов встречаться с руководством Ирана в ООН

Трамп заявил об отсутствии планов встречаться с руководством Ирана в ООН

Президент США Дональд Трамп не намерен встречаться с руководством Ирана на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом американский лидер сообщил журналистам, передает The Hill.

«Ничего никогда нельзя полностью исключать, но у меня нет никаких намерений встречаться с иранским руководством», — заявил Трамп. По словам главы США, на полях Генеральной Ассамблеи ООН он встретится с лидерами примерно 15 зарубежных государств, однако «Ирана среди них нет».

Ранее США выдали визы, позволяющие главе Ирана Хасану Роухани и министру иностранных дел страны Мухаммеду Джаваду Зарифу посетить Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Иранский лидер намерен представить в ООН проект по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива.

До этого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил об отказе Тегерана от любых переговоров с США, отметив, что все официальные лица Исламской Республики «единодушны в этом вопросе».

Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились на фоне атак дронов на инфраструктуру саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. По мнению госсекретаря США Майка Помпео, за нападениями беспилотников стоит Иран.