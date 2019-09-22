Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 63,85 (-0,37) Quote, 20 сен, 12:35
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 70,6 (-0,34) Quote, 20 сен, 12:35
Пилот севшего в кукурузном поле лайнера А321 вернулся к полетам Общество, 12:07 Шойгу ответил «даже думать об этом не хочу» на вопрос о войне с Украиной Политика, 12:01 Семь финалов Даниила Медведева в сезоне 2019. Фоторепортаж Спорт, 11:55  Минобороны показало видео стрельб противолодочного корабля из «Кинжалов» Политика, 11:47 Тюнинг без границ: 5 самых безумных автомобильных шедевров РБК и Discovery, 11:40 Иран представит в ООН проект по безопасности Персидского залива Политика, 11:36 В Красноярске на складе произошел пожар на площади 1 тыс. кв. м Общество, 11:22 Порошенко оценил шансы новых властей Украины посадить его в тюрьму Политика, 11:07 В Таджикистане задержали обвиняемого в нападении на российских военных Общество, 10:42 Шойгу назвал главную угрозу для России «и не только» Политика, 10:26 Умные решения: 3 гаджета для делового человека РБК и HUAWEI, 10:20 Шойгу назвал возможным отмену призыва в России Общество, 10:06 Бой между Родригесом и Стивенсом на UFC не состоялся из-за травмы бойца Спорт, 10:02 WSJ узнала о предупреждении Эр-Рияду от хуситов о новых атаках Ирана Политика, 09:47
Политика ,  
0 
Иран представит в ООН проект по безопасности Персидского залива

Иран намерен представить в ООН проект по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива, заявил президент Исламской республики Хасан Роухани. Об этом сообщает агентство Mehr.

По словам Роухани, разработанная Ираном инициатива предполагает обеспечение безопасности Персидского залива и Ормузского пролива при участии других стран региона.

«Присутствие иностранных сил может представлять опасность для региона, международных вод, а также для судоходства и энергетического сектора, однако мы стремимся к единству и координации между странами региона», — заявил президент Исламской Республики.

Роухани добавил, что Иран готов «протянуть руку дружбы» соседним государствам, поскольку «враги ислама и региона стремятся извлечь максимальную пользу из наших разногласий». Ожидается, что президент Ирана представит проект на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал позерством решение США об отправке дополнительных войск и вооружений в Саудовскую Аравию в ответ на нападение на инфраструктуру саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Хотя ответственность за атаки взяли на себя хуситы из движения «Ансар Аллах», Вашингтон и Эр-Рияд считают, что за нападениями стоит Тегеран. Иран отрицает свою причастность к атакам.

Теги: Хасан Рухани, Персидский залив, ООН
Материалы по теме
Иран назвал «позерством» планы США направить войска на Ближний Восток
Политика
WSJ узнала о предупреждении Эр-Рияду от хуситов о новых атаках Ирана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter