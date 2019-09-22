Иран представит в ООН проект по безопасности Персидского залива

Иран намерен представить в ООН проект по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива, заявил президент Исламской республики Хасан Роухани. Об этом сообщает агентство Mehr.

По словам Роухани, разработанная Ираном инициатива предполагает обеспечение безопасности Персидского залива и Ормузского пролива при участии других стран региона.

«Присутствие иностранных сил может представлять опасность для региона, международных вод, а также для судоходства и энергетического сектора, однако мы стремимся к единству и координации между странами региона», — заявил президент Исламской Республики.

Роухани добавил, что Иран готов «протянуть руку дружбы» соседним государствам, поскольку «враги ислама и региона стремятся извлечь максимальную пользу из наших разногласий». Ожидается, что президент Ирана представит проект на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал позерством решение США об отправке дополнительных войск и вооружений в Саудовскую Аравию в ответ на нападение на инфраструктуру саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Хотя ответственность за атаки взяли на себя хуситы из движения «Ансар Аллах», Вашингтон и Эр-Рияд считают, что за нападениями стоит Тегеран. Иран отрицает свою причастность к атакам.