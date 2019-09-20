Вашингтон разрешил президенту и главе МИД Ирана приехать в США

Соединенные Штаты выдали визы, позволяющие президенту Ирана Хасану Рухани и министру иностранных дел Мухаммеду Джаваду Зариф посетить Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает Reuters.

Представитель МИД Ирана Аббас Мусави написал в Twitter, что Зариф в пятницу, 20 сентября, отправится в Нью-Йорк, где посетит 74-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее глава МИД Ирана в своем Twitter заявил, что госсекретарь США Майк Помпео пытается уклониться от выдачи американских виз для иранской делегации, тем самым мешая участию Тегерана в ГА ООН.

В июле стало известно, что США ограничили свободу передвижения более чем десяти иранским дипломатам, проживающим в Нью-Йорке. В частности, они могут передвигаться только между представительством Ирана при ООН, резиденцией посла Ирана и аэропортом Джона Кеннеди.

Отношения между Вашингтоном и Ираном обострились на фоне недавних атак на несколько нефтяных месторождения в Саудовской Аравии. По мнению госсекретаря США Майка Помпео за нападениями с помощью дронов на объекты компании Saudi Aramco строят власти Ирана.