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МИД назвал сроки возвращения захваченных в Камеруне моряков

Захваченные пиратами у берегов Камеруна трое моряков из России, которых после освобождения из плена привезли в Германию, отправят на родину в понедельник, 23 сентября. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Отправка российских моряков на родину запланирована на 23 сентября. По информации российских посольств в Камеруне и ФРГ, самочувствие моряков удовлетворительное, их здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время сотрудники посольства находятся в контакте с немецкими правоохранительными органами для прояснения всех необходимых подробностей по этому делу.

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AFP сообщило о захвате пиратами двух судов у берегов Камеруна

Ранее в воскресенье стало известно, что захваченные моряки освобождены, их впоследствии привезли в Германию.

Пираты захватили у берегов Камеруна грузовое судно «Мармалайт», следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды, в середине августа. Оно принадлежит немецкой компании MC-Schiffahrt. МИД России сообщал, что нападавшие взяли в плен восемь членов экипажа, среди которых оказались трое россиян — капитан, старший помощник и главный механик.

Впоследствии в посольстве России в Яунде подтвердили, что судовладельцу удалось договориться с пиратами о доставке еды и медикаментов для похищенных моряков.

Теги: МИД России, Камерун, российские моряки
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