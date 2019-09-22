МИД назвал сроки возвращения захваченных в Камеруне моряков

Захваченные пиратами у берегов Камеруна трое моряков из России, которых после освобождения из плена привезли в Германию, отправят на родину в понедельник, 23 сентября. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Отправка российских моряков на родину запланирована на 23 сентября. По информации российских посольств в Камеруне и ФРГ, самочувствие моряков удовлетворительное, их здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время сотрудники посольства находятся в контакте с немецкими правоохранительными органами для прояснения всех необходимых подробностей по этому делу.

Ранее в воскресенье стало известно, что захваченные моряки освобождены, их впоследствии привезли в Германию.