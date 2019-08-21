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Посольство сообщило о состоянии похищенных пиратами россиян

Судовладельцу удалось договориться с пиратами о доставке еды и медикаментов похищенным в Камеруне россиянам, предположительно они находятся в Нигерии. Об этом РБК сообщили в посольстве России в Яунде.

«Можем подтвердить информацию. Переговоры с ними [пиратами] ведет судовладельческая компания, сумму выкупа компания не разглашает. По нашей информации, состояние их [россиян] удовлетворительное. Им передали медикаменты необходимые, лекарства против малярии», — пояснили в посольстве.

В немецкой компании MC-Schiffahrt, которой принадлежит подвергшееся атаке пиратов судно «Мармалайта», РБК сообщили, что пока не могут предоставить дополнительной информации.

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Ранее сообщалось, что с атакованного у берегов Камеруна судна «Мармалайта» были похищены восемь моряков, в том числе трое россиян — капитан, старший помощник и главный механик.

Теги: Камерун, пираты, выкуп
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