Посольство сообщило о состоянии похищенных пиратами россиян

Судовладельцу удалось договориться с пиратами о доставке еды и медикаментов похищенным в Камеруне россиянам, предположительно они находятся в Нигерии. Об этом РБК сообщили в посольстве России в Яунде.

«Можем подтвердить информацию. Переговоры с ними [пиратами] ведет судовладельческая компания, сумму выкупа компания не разглашает. По нашей информации, состояние их [россиян] удовлетворительное. Им передали медикаменты необходимые, лекарства против малярии», — пояснили в посольстве.

В немецкой компании MC-Schiffahrt, которой принадлежит подвергшееся атаке пиратов судно «Мармалайта», РБК сообщили, что пока не могут предоставить дополнительной информации.

Ранее сообщалось, что с атакованного у берегов Камеруна судна «Мармалайта» были похищены восемь моряков, в том числе трое россиян — капитан, старший помощник и главный механик.