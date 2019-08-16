Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту

Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту

Всего, по данным российских дипломатов, в плен попали восемь человек, среди них трое россиян

У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России. Судно «Мармалайта», которое принадлежит датской компании Ultrabulk, следовало под флагом Антигуа и Барбуды. Инцидент произошел 15 августа.

«По сведениям рекрутингового агентства «Марлоу Навигейшн Россия», нападавшими были захвачены восемь членов экипажа, среди которых трое граждан Российской Федерации», — сообщил МИД.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что власти Камеруна и представители компании-судовладельца выясняют обстоятельства произошедшего, а российские дипломаты в Камеруне сотрудничают с местными правоохранительными органами.

«Пока нет дополнительной информации, занимаемся выяснением ситуации», — заявили в МИД России на вопрос РБК, выдвигали ли захватчики какие-либо требования.

В петербургском рекрутинговом агентстве «Марлоу Навигейшн Россия» отказались от комментариев. «Комментариев не будет», — заявили в агентстве РБК.