AFP сообщило о захвате пиратами двух судов у берегов Камеруна

AFP сообщило о захвате пиратами двух судов у берегов Камеруна

По данным агентства, пираты захватили немецкое и греческое суда и похитили с них 17 украинцев и китайцев. Ранее МИД России сообщил, что пираты похитили с судна у берегов Камеруна троих россиян

Фото: Reuters

Пираты захватили у берегов Камеруна сразу два торговых судна и похитили с них 17 моряков, сообщает агентство AFP со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах Камеруна.

«Семнадцать китайских и украинских моряков были похищены, из которых девять китайцев были похищены с одного из судов», — сказал AFP чиновник администрации порта крупнейшего города Камеруна Дуала.

В свою очередь, представитель Международного морского бюро (International Maritime Bureau, IMB) Ноэль Чунг сообщил APF, что девять моряков азиатского происхождения были похищены пиратами с борта греческого балкера под флагом Либерии. Издание Maritime Bulletin отмечает, что нападению подверглось судно под названием Victory C.

Вторым атакованным пиратами судном стал, по данным IMB, немецкий сухогруз под флагом Антигуа и Барбуды. С его борта, как отмечает AFP, были похищены восемь украинских моряков.

Ранее МИД России заявил, что пираты атаковали у берегов Камеруна судно «Мармалайта» (принадлежит немецкой компании MC-Schiffahrt и ходит под флагом Антигуа и Барбуды), похитив с него восемь членов экипажа, в том числе троих россиян.