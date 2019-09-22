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Порошенко оценил шансы новых властей Украины посадить его в тюрьму

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что новые власти страны не смогут посадить его в тюрьму. Об этом он сообщил в передаче «Рандеву» на украинском «Пятом канале».

«Я не боюсь никого, моя политическая сила не боится никого. <...> Эти мальчики — не первые, кто хотели упрятать Порошенко. <...> Ничего у них не выйдет», — сказал он.

По мнению бывшего президента, если суды примут решение не в его пользу, то это станет ударом по украинской власти и по государству в целом.

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Бывший президент Украины является фигурантом 13 уголовных дел, которые касаются возможной легализации полученных преступным путем доходов и вмешательства в работу судей. Порошенко проходит по ним в качестве свидетеля.

Он несколько раз не являлся по вызову на допрос в Госбюро расследований Украины, однако 13 сентября все же пришел в ГБР. Бюро также провело обыски в Международном инвестиционном банке, основным владельцем которого является Порошенко.

Теги: Украина, Петр Порошенко, тюрьма
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