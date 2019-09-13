На Украине прошли обыски в принадлежащем Порошенко банке

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски в Международном инвестиционном банке, основным владельцем которого является экс-президент страны Петр Порошенко. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу бюро.

Оперативно-следственные действия проводятся в рамках расследования дела о купле-продаже завода «Кузня на Рыбальском», уточнили в ведомстве.

Как сообщил в своем Facebook бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов, обыски ГБР в компании связаны с эпизодом снятия Порошенко в мае-июне 2019 года «340 кг отмытых в офшорах наличных долларов».

В пятницу, 13 сентября, стало известно, что бывший украинский лидер Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований страны. В пресс-службе ГБР при этом не уточнили, в рамках какого именно уголовного дела проводятся действия.