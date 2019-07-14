Эрдоган назвал срок завершения поставок С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью руководителям крупнейших изданий страны назвал сроки завершения поставок российской системы ПВО С-400, сообщает Haber Turk. «Я надеюсь, что в основном до конца года, а по определенным вопросам до апреля 2020 года мы завершим эту работу», — заявил он.

Эрдоган выразил уверенность, что уже по ходу поставок США изменят свою позицию по вопросу о покупке Турцией российской системы и займут более здравую позицию.

Поставки компонентов С-400, приобретенных Турцией, начались 12 июля. Самолеты из России прибывают на авиабазу Мюртед под Анкарой. В воскресенье там приземлился уже седьмой самолет с частями зенитно-ракетного комплекса.

Россия и Турция подписали контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на сумму $2,5 млрд в декабре 2017 года. В апреле текущего года Пентагон принял решение приостановить поставку F-35 Турции из-за ее сделки с Москвой.