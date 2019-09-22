Три человека погибли при пожаре в доме и гараже в Удмуртии

Три человека погибли при пожаре в доме и гараже в Удмуртии

Один ребенок и двое взрослых погибли в результате пожара в одноэтажном доме в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

Инцидент произошел в садовом товариществе, сгорели одноэтажный жилой дом и гараж. В ходе тушения пожара были обнаружены тела мужчины, женщины и ребенка.

Уточняется, что погибшие были жителями Ижевска. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

Накануне, 21 сентября, в результате пожара в двухквартирном частном доме в поселке Новокамала Красноярского края погибли два ребенка. По данным МЧС, в одной из квартир загорелся диван на площади 4 кв. м.