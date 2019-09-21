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Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Красноярском крае

В результате пожара в двухквартирном частном доме в поселке Новокамала Рыбинского района Красноярского края погибли два ребенка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе краевого управления СК.

«В настоящее время ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — уточнил представитель следствия.

В пресс-службе регионального МЧС рассказали «Интерфаксу», что возгорание произошло в 13:33 мск в доме по адресу: ул. Вокзальная, 39. В МЧС отметили, что в одной из квартир загорелся диван на площади 4 кв. м, его потушили до приезда пожарных.

В результате пострадали два ребенка 2015 и 2018 года рождения. Они были госпитализированы в районную больницу города Заозерный с отравлением угарным газом. Позднее врачи констатировали их смерть.

Теги: Красноярский край, жилой дом, пожар, дети, погибшие, новости РБК
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