Два человека погибли при пожаре в частном доме в Омске

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Омске

Два человека погибли, еще один пострадал в результате пожара в частном жилом доме в Омске. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление МЧС по региону.

Сообщение о возгорании в Ленинском округе поступило в экстренные службы 21 сентября в 22:30 по местному времени (19:30 мск). В тушении пожара участвовали 34 человека и семь единиц техники.

Тела двух погибших спасатели нашли при разборе завалов на месте пожара. Еще один пострадавший получил серьезные ожоги и был направлен в больницу, уточнили в ведомстве.

Ранее в субботу, 21 сентября, произошел пожар в жилом доме в поселке Новокамала Красноярского края. В результате происшествия погибли два ребенка 2015 и 2018 года рождения. В настоящее время ведется проверка.