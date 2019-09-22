Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату

Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Он обратил внимание на различие между искусственной комой и комой, вызванной опухолью мозга. По его словам, врачи специально ввели актрису в медикаментозную кому, чтобы лечение было эффективным.

«Если же человек впал в кому от глиобластомы, то маловероятно, что там что-то поможет уже. Эти две комы – две разные вещи абсолютно», — отметил Саникадзе.

Ранее друг актрисы и телеведущий Сергей Майоров заявил НТВ, что Заворотнюк сделали вторую операцию. По его словам, врачи изучили результаты гистологии и есть надежда, что «все может обойтись».

О госпитализации Заворотнюк в одну из московских клиник стало известно 13 сентября. По данным СМИ, у актрисы диагностировали рак головного мозга. Сообщалось, что ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату вентиляции легких.