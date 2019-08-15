Китай пообещал ответ на новые американские пошлины

Китай будет вынужден ответить на решение США ввести новые пошлины в размере 10% на китайский экспорт объемом $300 млрд в год. Об этом сообщается на сайте комитета по тарифам Госсовета КНР.

«Действия американской стороны серьезно нарушают консенсус, достигнутый лидерами двух стран в Аргентине и в Осаке. Китайская сторона вынуждена принять контрмеры», — говорится в заявлении.

В Вашингтоне отошли от решения торговых разногласий посредством консультаций, отметили в комитете, не уточнив, о каких именно ответных мерах Пекина идет речь.

В начале августа президент США Дональд Трамп пообещал с 1 сентября ввести пошлину в 10% на ввозимые китайские товары. Позднее в федеральном Торговом представительстве США отложили до 15 декабря введение пошлин на ряд товаров. Так, с сентября вступят в силу пошлины на мясную и молочную продукцию, сыры, овощи, фрукты, орехи, кофе, шоколад, алкоголь и одежду, а с декабря — на смартфоны, ноутбуки и планшеты.