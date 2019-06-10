Товарооборот между Китаем и США сократился почти на 14,6% в 2019 году

Товарооборот между Китаем и США сократился почти на 14,6% в 2019 году

Объем торговли между Китаем и США сократился на 14,58% за пять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Это следует из данных главного таможенного управления КНР.

Всего товарооборот двух стран с января по май текущего года составил более $209,68 млрд. При этом за аналогичный период 2018 года он превышал $245 млрд.

В мае США повысили ввозные пошлины на китайские товары на общую сумму около $300 млрд. В ответ Китай с июня увеличил тарифы на американскую продукцию на $60 млрд. При этом в 2018 году президент США Дональд Трамп заявлял о готовности обложить пошлинами практически весь китайский экспорт общей стоимостью $500 млрд.

В начале июня Госсовет Китая выпустил Белую книгу, в котором заявил, что сотрудничество с США является единственно верным выбором. При этом в КНР добавили, что страна готова принять совместный подход для решения разногласий в торговой войне, однако Госсовет не согласился уступить по принципиальным вопросам.