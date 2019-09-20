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В полиции сообщили о работе погибшего при перестрелке полицейского

Погибшего полицейского во время перестрелки на станции «Рязанский проспект» 18 сентября звали Максим Веялко, ему было 38 лет. Об этом сообщается на сайте МВД по Москве.

Веялко имел звание лейтенанта и был оперуполномоченным по особо важным делам отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене. Он начал служебную деятельность в 2013 году в качестве оперуполномоченного отделения уголовного розыска 9-го отдела полиции на Московском метрополитене. В отдел собственной безопасности он перешел в 2018 году.

Лейтенант Веялко погиб во время перестрелки, которая произошла 18 сентября на московской станции метро «Рязанский проспект». Сотрудники отдела собственной безопасности проводили задержание сотрудника патрульно-постовой службы полиции (ППСП), которого подозревали во взятке в размере 2 тыс. руб. Во время задержания подозреваемый выстрелил из пистолета, в результате Веялко погиб на месте, а второй сотрудник полиции был госпитализирован в тяжелом состоянии. Траурная панихида по погибшему прошла 20 сентября в храме Тихвинской иконы Божией Матери.

После случившегося Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). 20 сентября Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал стрелявшего полицейского Алексея Смирнова.

Теги: МВД, погибший, полиция
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