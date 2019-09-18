Расстрелявшего своих коллег полицейского подозревали во взятке до ₽2 тыс.

Расстрелявшего своих коллег полицейского подозревали во взятке до ₽2 тыс.

Сотрудник полиции, который открыл стрельбу по своим коллегам на станции метро «Рязанский проспект» в Москве, подозревался во взятке в размере 2 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, сотрудник УВД на метрополитене пытался получить взятку от человека, у которого отсутствовали документы.

О том, что речь идет о сумме 2 тыс. руб. в качестве взятки от нелегального мигранта, также сообщает Telegram-канал Baza. По данным РЕН ТВ, речь идет о взятке 1 тыс. руб.

Перестрелка произошла вечером в среду, 18 сентября, в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» во время операции по задержанию сотрудника полиции, подозреваемого в получении взятки. Последний открыл стрельбу из табельного оружия по своим коллегам из управления собственной безопасности (УСБ) МВД, которые пытались провести задержание. В результате один сотрудник УСБ МВД погиб, второй получил ранения.