Twitter удалил связанные с властями Саудовской Аравии аккаунты

Сервис микроблогов Twitter заблокировал несколько аккаунтов, связанных с властями Саудовской Аравии. Об этом сообщается в блоге соцсети.

В Twitter заявили, что они писали сообщения, выгодные для саудовского правительства. В соцсети добавили, что хозяева аккаунтов позиционировали себя в качестве независимых журналистских изданий, однако на самом деле были связаны с государственными СМИ.

В сервисе рассказали также, что навсегда заблокировали аккаунт бывшего советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани, который считается причастным к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи. В ноябре 2018 года аль-Кахтани был включен США в санкционный список, причиной блокировки его аккаунта названо нарушение норм утвержденной сервисом политики борьбы с манипуляциями.

Журналист The Washington Post Хашкаджи пропал 2 сентября, после того как посетил генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. При этом его тело не нашли. В королевстве по делу об убийстве журналиста задержали 21 человека.