США ввели санкции против 17 саудитов из-за убийства журналиста Хашкаджи

Все они попали в «Глобальный список Магнитского», фигуранты которого наказываются за нарушения прав человека и коррупцию. Среди новых членов списка — бывший советник наследного принца и генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле

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Минфин США объявил о введении санкций в отношении 17 подданных Саудовской Аравии, которые, по мнению Вашингтона, причастны к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Среди фигурантов — бывший советник наследного принца Сауд аль-Кахтани, его подчиненный Махер Абдулазиз Мутреб, а также генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле Мохаммед аль-Отайби.

«Саудовские чиновники, которых мы включаем в санкционный список, были вовлечены в отвратительное убийство Джамаля Хашкаджи. Эти люди, намеренно и жестоко убившие журналиста, проживавшего и работавшего в Соединенных Штатах, должны ответить за свои действия», — заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

В заявлении Минфина США сказано, что Сауд аль-Кахтани «принимал участие в планировании и проведении операции, которая привела к убийству Хашкаджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле». Координировал и непосредственно исполнял операцию, по мнению Вашингтона, Махер Мутреб.

Министр подчеркнул, что Вашингтон продолжает прилагать все усилия для выяснения обстоятельств убийства. Он пообещал, что к ответу будут привлечены все, кто окажется причастен к преступлению. «Правительство Саудовской Аравии должно предпринять соответствующие шаги, чтобы положить конец любым атакам на политических диссидентов или журналистов», — добавил Мнучин.

Все 17 подданных Саудовской Аравии внесены в «Глобальный список Магнитского», фигуранты которого наказываются за серьезные нарушения прав человека и коррупцию. Вся собственность фигурантов списка, если таковая имеется на территории США или же проходит через нее транзитом, блокируется. Кроме того, гражданам США запрещено иметь бизнес с попавшими под санкции лицами, а также с компаниями, в которых они владеют долями 50% и более.

Джамаль Хашкаджи был колумнистом газеты The Washington Post. Он пропал без вести 2 октября после посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Журналист вошел в здание, и после этого его никто не видел. Тело Хашкаджи не нашли. По утверждению турецкой прокуратуры, журналиста убили, а его тело расчленили и уничтожили.

В Саудовской Аравии по делу об убийстве Хашкаджи был задержан 21 человек. 15 ноября генеральная прокуратура Саудовской Аравии сообщила, что 11 задержанным предъявлены обвинения. Как сообщает Reuters, прокуратура намерена потребовать смертной казни для пяти обвиняемых.