СМИ узнали о планах Эр-Рияда сменить наследника престола из-за Хашкаджи

Некоторые члены королевской семьи Саудовской Аравии выступают против, чтобы престол достался Мухаммеду бен Сальману. Имя наследного принца неоднократно звучало в контексте убйиства журналиста Джамаля Хашкаджи

Мухаммед бен Сальман аль Сауд (Фото: Bandar Algaloud / Saudi Royal Court / Reuters)

Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи и последовавшее за этим возмущение мирового сообщества привели к тому, что некоторые члены правящей семьи Саудовской Аравии агитируют за то, чтобы не допустить к трону наследного принца Мухаммеда бен Сальмана аль Сауда. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, близкие к королевскому двору.

По словам собеседников, за изменения в линии престолонаследования выступают десятки принцев и двоюродных братьев из влиятельных ветвей правящей семьи Аль Саудов. Однако действовать они не будут, пока жив 82-летний король Салман ибн Абдул-Азиз аль Сауд — отец наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. Члены семьи признают, что король вряд ли пойдет против своего любимого сына, отмечают источники. Летом 2017 года король поменял наследника престола с племянника на сына и объявил следующим правителем страны принца Мухаммеда бен Сальмана.

Пока же члены семьи, выступающие за смены наследника престола, обсуждают другие кандидатуры. Среди них — 76-летний принц Ахмед ибн Абдул-Азиз, брат короля Салмана и дядя наследного принца Мухамеда, знают собеседники агентства. Один из источников сказал, что принц Ахмед — единственный оставшийся в живых родной брат короля Салмана — будет иметь поддержку членов семьи, службы безопасности и некоторых западных держав. В 2017 году он выступал против того, чтобы наследным принцем был Мухаммед бен Сальман, уточняют источники Reuters.

Ни принц Ахмед, ни его представители не были доступны для комментариев, представители правительства Саудовской Аравии не ответили на просьбы о комментарии, добавляет агентство.

Наследование престола в Саудовской Аравии происходит не как в большинстве монарших династий Европы — от отца к старшему сыну. Вместо этого король и старшие члены семьи из каждой ветви выбирают наследника, которого они считают наиболее подходящим для руководства королевством.

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