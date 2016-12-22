ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,88 65,06 EUR Нал. 76,50 74,60 USD Бирж. 65,55 -0,43 EUR Бирж. 75,09 -0,26 USD ЦБ. 66,01 +0,02 EUR ЦБ. 75,32 +0,42 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 5010,20 -644,60 IMOEX 2373,78 +0,05% RTSI 1135,71 +0,07% Brent 66,31 -2,60% DJIA 25013,34 -1,61% Nasdaq 7027,18 -3,07%
СМИ узнали о планах Эр-Рияда сменить наследника престола из-за Хашкаджи
Лента новостей
Белый дом вернул аккредитацию журналисту CNN 01:39, Политика Казахстан ответил на запрет транзита мяса птицы из США через Россию 01:05, Общество Сборная Нидерландов стала последним полуфиналистом футбольной Лиги наций 01:03, Спорт В ОНК рассказали о заболевшем в СИЗО Кокорине 00:39, Общество Нидерланды предложили создать общеевропейский «санкционный механизм» 00:20, Политика Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2018 года 00:14, Бизнес В НАТО призвали Россию развеять подозрения в нарушении РСМД 00:02, Политика Доля пессимистов среди финдиректоров достигла рекордного уровня 00:00, Финансы Число пострадавших на митингах во Франции увеличилось до 528 19 ноя, 23:27, Общество Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 19 ноя, 23:04, РБК и Schneider Electric Cирийские военные заявили о взятии «последнего оплота» ИГ на юге страны 19 ноя, 22:51, Политика Лига наций по футболу. Германия — Голландия. Онлайн 19 ноя, 22:45, Спорт Предложившего отменить пенсию депутата исключили из «Единой России» 19 ноя, 22:44, Политика В Петербурге завели дело из-за осквернения блокадной мемориальной доски 19 ноя, 22:32, Общество Каскадеры откровенно о работе: страх и трюк — два брата 19 ноя, 22:20, РБК и Toyo ЕС пригрозил Москве «конкретными мерами» из-за ситуации в Азовском море 19 ноя, 22:06, Политика В NASA заявили о намерении Рогозина ознакомиться с кораблями SpaceX в США 19 ноя, 22:03, Технологии и медиа Путин назвал способ не втягивать Россию в «милитаристскую гонку» 19 ноя, 21:59, Политика ФТС напомнила об уголовном наказании за контрабанду часов из золота 19 ноя, 21:52, Общество Премьер Британии добилась у бизнеса поддержки соглашения о Brexit 19 ноя, 21:42, Политика Путин рассказал о нравственном стержне российской армии 19 ноя, 21:35, Политика Новое дело Браудера: в чем прокуратура обвинила главу Hermitage Capital 19 ноя, 21:24, Общество Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 19 ноя, 21:20, РБК и Thomson Reuters В Минздраве не поддержали введение акциза на колбасу 19 ноя, 21:13, Общество Путин напомнил США о новом оружии России из-за отказа от договора о ПРО 19 ноя, 21:05, Политика Маневр в плюс: как эксперты оценили вклад бюджета в рост ВВП 19 ноя, 21:01, Экономика Рогозин назвал причиной аварии ракеты «Союз-ФГ» непредумышленную ошибку 19 ноя, 21:00, Общество Постпред допустил приостановку членства России в ОЗХО 19 ноя, 20:51, Политика
СМИ узнали о планах Эр-Рияда сменить наследника престола из-за Хашкаджи
Политика, 01:57
0
СМИ узнали о планах Эр-Рияда сменить наследника престола из-за Хашкаджи
Некоторые члены королевской семьи Саудовской Аравии выступают против, чтобы престол достался Мухаммеду бен Сальману. Имя наследного принца неоднократно звучало в контексте убйиства журналиста Джамаля Хашкаджи
Мухаммед бен Сальман аль Сауд (Фото: Bandar Algaloud / Saudi Royal Court / Reuters)

Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи и последовавшее за этим возмущение мирового сообщества привели к тому, что некоторые члены правящей семьи Саудовской Аравии агитируют за то, чтобы не допустить к трону наследного принца Мухаммеда бен Сальмана аль Сауда. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, близкие к королевскому двору.

По словам собеседников, за изменения в линии престолонаследования выступают десятки принцев и двоюродных братьев из влиятельных ветвей правящей семьи Аль Саудов. Однако действовать они не будут, пока жив 82-летний король Салман ибн Абдул-Азиз аль Сауд — отец наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. Члены семьи признают, что король вряд ли пойдет против своего любимого сына, отмечают источники. Летом 2017 года король поменял наследника престола с племянника на сына и объявил следующим правителем страны принца Мухаммеда бен Сальмана.

Пока же члены семьи, выступающие за смены наследника престола, обсуждают другие кандидатуры. Среди них — 76-летний принц Ахмед ибн Абдул-Азиз, брат короля Салмана и дядя наследного принца Мухамеда, знают собеседники агентства. Один из источников сказал, что принц Ахмед — единственный оставшийся в живых родной брат короля Салмана — будет иметь поддержку членов семьи, службы безопасности и некоторых западных держав. В 2017 году он выступал против того, чтобы наследным принцем был Мухаммед бен Сальман, уточняют источники Reuters.

Ни принц Ахмед, ни его представители не были доступны для комментариев, представители правительства Саудовской Аравии не ответили на просьбы о комментарии, добавляет агентство.

Наследование престола в Саудовской Аравии происходит не как в большинстве монарших династий Европы — от отца к старшему сыну. Вместо этого король и старшие члены семьи из каждой ветви выбирают наследника, которого они считают наиболее подходящим для руководства королевством.

Материал дополняется. 

Автор: Мария Бондаренко.
Главное
Доля пессимистов среди финдиректоров достигла рекордного уровня Финансы
Главное
Доля пессимистов среди финдиректоров достигла рекордного уровня Финансы
Путин напомнил США о новом оружии России из-за отказа от договора о ПРО Политика
Рогозин счел нечистоплотными сообщения о вине американцев в дырке на МКС Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter