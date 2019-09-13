Twitter заблокировал аккаунты Рауля Кастро и Коммунистической партии Кубы

Сервис микроблогов Twitter заблокировал учетные записи Коммунистической партии Кубы и первого секретаря ее ЦК Рауля Кастро. Об этом сообщает Reuters.

В настоящий момент при попытке зайти на страницу Кастро в социальной сети появляется объявление о приостановке действия учетной записи.

Администрация сервиса также заблокировала аккаунт дочери политика Мариэллы Кастро, занимающей пост директора Национального центра сексуального воспитания страны.

Ранее, 11 сентября, Twitter заблокировал учетные записи нескольких ведущих СМИ Кубы и страницу министерства коммуникаций страны. Аккаунты были заблокированы во время обращения председателя Госсовета и Совета министров острова Мигеля Диас-Канеля к населению Кубы, в котором он предупреждал о грядущем энергетическом кризисе, вызванном американскими санкциями.

Представитель социальной сети заявил Reuters, что правила сервиса запрещают пользователям искусственно выводить какие-либо обсуждения в топ за счет использования многочисленных аккаунтов. В Союзе журналистов Кубы блокировки назвали актом «массовой цензуры» и потребовали восстановить функционирование аккаунтов.