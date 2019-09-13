Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 65,19 (-0,24) Quote, 12 сен, 14:55
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 71,83 (-0,4) Quote, 12 сен, 14:55
Каррера сообщил о приглашении Тотти в «Спартак» Спорт, 00:43 Twitter заблокировал аккаунты Рауля Кастро и Коммунистической партии Кубы Политика, 00:43 «Зенит» увеличил представительство в ведущей ассоциации футбольных клубов Спорт, 00:25 Лавров сообщил о приглашении руководству Израиля на празднование 9 мая Политика, 00:23 Администрацию Андрея Воробьева возглавит его представитель по «Ядрово» Политика, 00:01 В отделениях почты начали собирать биометрические фото и записи голоса Финансы, 00:01 Президент Чехии назвал позором ситуацию с памятником маршалу Коневу Политика, 12 сен, 23:33 Трамп под давлением конгресса разблокировал военную помощь Украине Политика, 12 сен, 23:18 Регионы нарастят дефициты ради инвестиций Экономика, 12 сен, 23:00 Художник Никас Сафронов попал в аварию в подмосковной Барвихе Общество, 12 сен, 22:53 Появилось видео сноса хоккейного стадиона «Арена Омск» Общество, 12 сен, 22:32 Шойгу ответил генсеку НАТО на слова о новых российских ракетах в Европе Политика, 12 сен, 22:09 «Спартак» прервал серию из трех поражений подряд в КХЛ Спорт, 12 сен, 22:05 Два самолета ВВС Великобритании провели разведку у западных границ России Политика, 12 сен, 21:45
Политика ,  
0 
Twitter заблокировал аккаунты Рауля Кастро и Коммунистической партии Кубы

Сервис микроблогов Twitter заблокировал учетные записи Коммунистической партии Кубы и первого секретаря ее ЦК Рауля Кастро. Об этом сообщает Reuters.

В настоящий момент при попытке зайти на страницу Кастро в социальной сети появляется объявление о приостановке действия учетной записи.

Администрация сервиса также заблокировала аккаунт дочери политика Мариэллы Кастро, занимающей пост директора Национального центра сексуального воспитания страны.

Ранее, 11 сентября, Twitter заблокировал учетные записи нескольких ведущих СМИ Кубы и страницу министерства коммуникаций страны. Аккаунты были заблокированы во время обращения председателя Госсовета и Совета министров острова Мигеля Диас-Канеля к населению Кубы, в котором он предупреждал о грядущем энергетическом кризисе, вызванном американскими санкциями.

Представитель социальной сети заявил Reuters, что правила сервиса запрещают пользователям искусственно выводить какие-либо обсуждения в топ за счет использования многочисленных аккаунтов. В Союзе журналистов Кубы блокировки назвали актом «массовой цензуры» и потребовали восстановить функционирование аккаунтов.

В конце июля администрация Twitter заблокировала аккаунт посольства России в Сирии за критику организации «Белые каски».

Теги: Twitter, блокировка, Рауль Кастро
Материалы по теме
Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии
Политика
Twitter заблокировал возможность публикации сообщений через СМС
Общество
Twitter отказался размещать рекламу государственных СМИ
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter