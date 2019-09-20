Песков ответил на план генерала США по прорыву системы ПВО Калининграда

Безопасность всех регионов России обеспечена на должном уровне. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о плане США по уничтожению системы ПВО Калининграда, передает корреспондент РБК.

Ранее о том, что Соединенные Штаты разработали план, который позволит уничтожить интегрированную систему ПВО Калининграда, заявил главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян. Детали этого плана американский генерал не раскрыл, однако указал, что в случае российской агрессии из Калининграда ответ США будет всесторонним, быстрым и эффективным.

Российское Минобороны назвало это заявление легкомысленным. Слова генерала должны беспокоить подчиненных главнокомандующего, равно как и «его наивная вера в превосходство каких-то «планов» покорения Калининграда», заявили в российском военном ведомстве.

Глава Калининградской области Антон Алиханов посоветовал Харригяну учесть исторический опыт тех, кто строил подобные «планы» против России. В МИД России слова Харригяна расценили как «безответственные угрозы».