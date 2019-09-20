Минобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 63,85 (-0,37) Quote, 12:35
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 70,6 (-0,34) Quote, 12:35
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Общество, 15:26 Кремль не увидел помех для интеграции в решении Минска по визам с ЕС Политика, 15:22 Песков ответил на план генерала США по прорыву системы ПВО Калининграда Политика, 15:18 Вице-премьер Юрий Борисов заявил о росте товарооборота с Кубой на треть Экономика, 15:14 В аэропорту Кишинева начались обыски по делу о сдаче в концессию Общество, 15:10 Кого из российских музыкантов слушать прямо сейчас: 10 новых имен Стиль, 15:10 В Киеве заявили о возможности возвращения к закупке российского газа Экономика, 15:05 Умные решения: 3 гаджета для делового человека РБК и HUAWEI, 15:05 СК направил материалы об ударе в живот на акции в Росгвардию для проверки Общество, 15:04 Каким должен быть идеальный кандидат: четыре мифа о подборе персонала Pro, 14:58 Сборная России по регби установила рекорд в матче-открытии ЧМ-2019 Спорт, 14:48 Выбираем район: что нужно знать о Филевском Парке перед покупкой квартиры Недвижимость, 14:44 По стекла в воде. Как автомобилисты пережили наводнение в США Авто, 14:42 В Сети запустили трансляцию видео «штурма» «Зоны 51» в США Общество, 14:42
Политика ,  
0 
Минобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США
Министерство сочло главнокомандующего ВВС США легкомысленным, а его заявление о плане прорыва системы ПВО Калининграда — наивным
Рабочая поездка министра обороны РФ Сергея Шойгу в Калининградскую область (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Калининградская область хорошо защищена от возможных атак, а пилотам НАТО, которые приближались к границам России, хорошо известны возможности российской противовоздушной обороны. Об этом заявило Минобороны России, передает «РИА Новости».

Так военное ведомство отреагировало на высказывание главнокомандующего американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригяна, который накануне заявил о готовом плане США для прорыва российских ПВО. Генерал не уточнил суть плана, но отметил, что военные отрабатывают необходимые маневры для его осуществления.

Политика
Американский генерал сообщил о готовом плане прорыва ПВО Калининграда

«Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике», — говорится в сообщении министерства.

Ведомство назвало легкомысленным заявление командующего ВВС США и отметило, что это должно обеспокоить непосредственных подчиненных Харригяна, равно как и «его наивная вера в превосходство каких-то «планов» покорения Калининграда».

Губернатор Калининградской области, комментируя слова Харригяна, посоветовал «читать книжки» и опираться на исторический опыт, составляя планы в отношении России. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила легкость, с которой «политический бомонд» оперирует такими понятиями, как мировая безопасность. По ее словам, министерство расценивает заявление генерала как безответственную угрозу.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Миноборны, Калининград, ПВО
Материалы по теме
МИД воспринял как угрозу России слова генерала США о прорыве системы ПВО
Политика
Глава Калининградской области ответил генералу США на план по прорыву ПВО
Политика
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter