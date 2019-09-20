Минобороны заявило о защищенности Калининграда от любых атак США

Министерство сочло главнокомандующего ВВС США легкомысленным, а его заявление о плане прорыва системы ПВО Калининграда — наивным

Рабочая поездка министра обороны РФ Сергея Шойгу в Калининградскую область (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Калининградская область хорошо защищена от возможных атак, а пилотам НАТО, которые приближались к границам России, хорошо известны возможности российской противовоздушной обороны. Об этом заявило Минобороны России, передает «РИА Новости».

Так военное ведомство отреагировало на высказывание главнокомандующего американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригяна, который накануне заявил о готовом плане США для прорыва российских ПВО. Генерал не уточнил суть плана, но отметил, что военные отрабатывают необходимые маневры для его осуществления.

«Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике», — говорится в сообщении министерства.

Ведомство назвало легкомысленным заявление командующего ВВС США и отметило, что это должно обеспокоить непосредственных подчиненных Харригяна, равно как и «его наивная вера в превосходство каких-то «планов» покорения Калининграда».