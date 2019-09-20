Глава Калининградской области ответил генералу США на план по прорыву ПВО

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 63,85 (-0,37) Quote, 12:35
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 70,6 (-0,34) Quote, 12:35
Москалькова назвала справедливым решение суда об освобождении Устинова Общество, 15:35 Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Общество, 15:26 Кремль не увидел помех для интеграции в решении Минска по визам с ЕС Политика, 15:22 Песков ответил на план генерала США по прорыву системы ПВО Калининграда Политика, 15:18 Вице-премьер Юрий Борисов заявил о росте товарооборота с Кубой на треть Экономика, 15:14 В аэропорту Кишинева начались обыски по делу о сдаче в концессию Общество, 15:10 Кого из российских музыкантов слушать прямо сейчас: 10 новых имен Стиль, 15:10 В Киеве заявили о возможности возвращения к закупке российского газа Экономика, 15:05 Умные решения: 3 гаджета для делового человека РБК и HUAWEI, 15:05 СК направил материалы об ударе в живот на акции в Росгвардию для проверки Общество, 15:04 Каким должен быть идеальный кандидат: четыре мифа о подборе персонала Pro, 14:58 Сборная России по регби установила рекорд в матче-открытии ЧМ-2019 Спорт, 14:48 Выбираем район: что нужно знать о Филевском Парке перед покупкой квартиры Недвижимость, 14:44 По стекла в воде. Как автомобилисты пережили наводнение в США Авто, 14:42
Политика ,  
0 
Глава Калининградской области ответил генералу США на план по прорыву ПВО
Антон Алиханов посоветовал американскому генералу учить историю и читать книги о том, чем закончились «планы» в отношении России
Антон Алиханов (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил главнокомандующему американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригяну на его слова о том, что у США есть план для прорыва российских ПВО в этом регионе.

«У многих людей, которые плохо учили историю, были планы в отношении нашей страны. Но жизнь показала, что помимо того, чтобы заниматься картами и разработкой планов, надо бы еще и книжки почитать о том, как эти планы закончились для планировщиков. Желаю всем генералам США читать книжки о России и помнить, что как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт», — заявил РБК Алиханов.

Политика
Американский генерал сообщил о готовом плане прорыва ПВО Калининграда

Ранее Харригян назвал Калининград возможной целью удара в случае войны. «Если нам придется пойти туда и уничтожить, к примеру, интегрированную систему ПВО Калининграда, пусть не будет никаких сомнений, у нас есть план», — сказал генерал. В чем заключается этот план, он не уточнил, однако отметил, что необходимые для этого маневры отрабатываются.

Министр обороны США Марк Эспер недавно заявил, что действия России представляют самый крупный вызов Соединенным Штатам в сфере безопасности в ближайшей перспективе. По словам Эспера, Россия и Китай модернизировали свое вооружение, чтобы использовать его против американских военных, и лидеры этих стран «стремятся бросить вызов американскому преимуществу, чтобы расширить свои полномочия и влияние».

Авторы: Любовь Порываева, Константин Ткаченко
Теги: Калиниград, ПВО
Материалы по теме
Американский генерал сообщил о готовом плане прорыва ПВО Калининграда
Политика
В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter