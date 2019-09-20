Глава Калининградской области ответил генералу США на план по прорыву ПВО

Антон Алиханов посоветовал американскому генералу учить историю и читать книги о том, чем закончились «планы» в отношении России

Антон Алиханов (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил главнокомандующему американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригяну на его слова о том, что у США есть план для прорыва российских ПВО в этом регионе.

«У многих людей, которые плохо учили историю, были планы в отношении нашей страны. Но жизнь показала, что помимо того, чтобы заниматься картами и разработкой планов, надо бы еще и книжки почитать о том, как эти планы закончились для планировщиков. Желаю всем генералам США читать книжки о России и помнить, что как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт», — заявил РБК Алиханов.

Ранее Харригян назвал Калининград возможной целью удара в случае войны. «Если нам придется пойти туда и уничтожить, к примеру, интегрированную систему ПВО Калининграда, пусть не будет никаких сомнений, у нас есть план», — сказал генерал. В чем заключается этот план, он не уточнил, однако отметил, что необходимые для этого маневры отрабатываются.

Министр обороны США Марк Эспер недавно заявил, что действия России представляют самый крупный вызов Соединенным Штатам в сфере безопасности в ближайшей перспективе. По словам Эспера, Россия и Китай модернизировали свое вооружение, чтобы использовать его против американских военных, и лидеры этих стран «стремятся бросить вызов американскому преимуществу, чтобы расширить свои полномочия и влияние».