Американский генерал сообщил о готовом плане прорыва ПВО Калининграда

У США есть план для прорыва российских ПВО, заявил журналистам главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян, пишет Breaking Defense.
«Если нам придется пойти туда и уничтожить, к примеру интегрированную систему ПВО Калининграда, пусть не будет никаких сомнений, у нас есть план», — сказал генерал.
По его словам, необходимые для этого маневры отрабатываются. В США постоянно обдумывают эти планы и в случае необходимости приведут их в действие, добавил он.
В чем заключается этот план генерал не уточнил, но добавил, что в случае российской агрессии из Калининграда, ответ США будет всесторонним, быстрым и эффективным.