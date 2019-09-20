Американский генерал сообщил о готовом плане прорыва ПВО Калининграда

По словам главнокомандующего ВВС США в Европе, у Штатов есть план на случай, если им потребуется прорваться через ПВО Калининграда.

Джеффри Ли Харригян (Фото: Kamran Jebreili / AP)

У США есть план для прорыва российских ПВО, заявил журналистам главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян, пишет Breaking Defense.

«Если нам придется пойти туда и уничтожить, к примеру интегрированную систему ПВО Калининграда, пусть не будет никаких сомнений, у нас есть план», — сказал генерал.

По его словам, необходимые для этого маневры отрабатываются. В США постоянно обдумывают эти планы и в случае необходимости приведут их в действие, добавил он.

В чем заключается этот план генерал не уточнил, но добавил, что в случае российской агрессии из Калининграда, ответ США будет всесторонним, быстрым и эффективным.