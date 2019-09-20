Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 64,22 (-0,21) Quote, 19 сен, 12:38
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 70,94 (-0,3) Quote, 19 сен, 12:38
Американский генерал сообщил о готовом плане прорыва ПВО Калининграда Политика, 01:40 В РПЦ опровергли отказ крестить рожденных с помощью ЭКО младенцев Общество, 01:32 Лавров предложил не строить новый миропорядок на «голом балансе сил» Политика, 01:13 В центре Москвы столкнулись четыре автомобиля Общество, 01:05 Новак пообещал Украине доказать выгоду от прямых поставок газа Политика, 00:49 Появилось видео премьера Канады с черным гримом на лице Политика, 00:33 Лавров предостерег США от отказа от договора о ядерных испытаниях Политика, 00:25 Вашингтон разрешил президенту и главе МИД Ирана приехать в США Политика, 00:03 Счетная палата раскритиковала систему помощи инвалидам в России Общество, 00:00 Кэмерон привел объяснение Путина насчет введения закона о гей-пропаганде Политика, 00:00 Второй российский клуб за вечер пропустил пять голов в матче Лиги Европы Спорт, 19 сен, 23:56 Путин прилетел в Оренбург на совместные с Киргизией военные учения Политика, 19 сен, 23:36 Успешные владельцы российских франшиз — о тонкостях бизнеса РБК и Сбербанк Первый, 19 сен, 23:33 Умер сыгравший в фильме «Игрушка» французский актер Шарль Жерар Общество, 19 сен, 23:22
Политика ,  
0 
Американский генерал сообщил о готовом плане прорыва ПВО Калининграда
По словам главнокомандующего ВВС США в Европе, у Штатов есть план на случай, если им потребуется прорваться через ПВО Калининграда.
Джеффри Ли Харригян (Фото: Kamran Jebreili / AP)

У США есть план для прорыва российских ПВО, заявил журналистам главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян, пишет Breaking Defense.

«Если нам придется пойти туда и уничтожить, к примеру интегрированную систему ПВО Калининграда, пусть не будет никаких сомнений, у нас есть план», — сказал генерал.

По его словам, необходимые для этого маневры отрабатываются. В США постоянно обдумывают эти планы и в случае необходимости приведут их в действие, добавил он.

В чем заключается этот план генерал не уточнил, но добавил, что в случае российской агрессии из Калининграда, ответ США будет всесторонним, быстрым и эффективным.

Политика
Американский генерал заявил о новой концепции атаки на Китай и Россию

В марте начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфейн заявил, что американские военные готовят новую концепцию ведения боевых действий в ответ на угрозу конфликта с Китаем, Россией и другими противниками. По его словам, концепция предусматривает скрытное совместное проникновение на территорию противника на суше, в воде и море, а ведущую роль в этом плане должен играть истребитель F-35.

«Ваша защита в дырках, как швейцарский сыр, мы знаем, где эти дырки, мы можем использовать их, мы можем проникнуть через них и держать на прицеле объекты на вашей территории», — заявил он.

Автор: Константин Нагаев
Теги: генерал, Калининград
Материалы по теме
Американский генерал заявил о новой концепции атаки на Китай и Россию
Политика
Американский генерал назвал Россию и КНР лидерами в гиперзвуковом оружии
Технологии и медиа
Американский генерал оценил доклад об утрате военного превосходства США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter