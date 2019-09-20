МИД воспринял как угрозу России слова генерала США о прорыве системы ПВО

Россия расценивает заявления США о возможности прорыва ПВО Калининграда как безответственные угрозы. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Трансляция велась на странице ведомства в Facebook.

«Мы видим, с какой легкостью политический бомонд, в частности в США, оперирует серьезными и сложными вопросами, как мировая безопасность и стабильность», — сказала она.

Ранее главнокомандующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харригян заявил, что у государства есть план по прорыву российских ПВО. «Если нам придется пойти туда и уничтожить, к примеру, интегрированную систему ПВО Калининграда, пусть не будет никаких сомнений, у нас есть план», — сказал Харригян. В чем заключается план, он не сообщил, но заметил, что необходимые для него маневры отрабатываются.