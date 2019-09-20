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«Азбука вкуса» начала доставлять продукты на дом через Instamart

Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» начала сотрудничать с сервисом по доставке продуктов Instamart. Об этом говорится в совместном заявлении компаний, поступившем в РБК.

Доставка более 5 тыс. товаров из «Азбуки» доступна с 20 сентября. Минимальная сумма заказа — 2 тыс. руб.

В сообщении также отмечается, что на первом этапе доставка будет доступна в центральных районах Москвы, а до конца текущего года стороны рассмотрят расширение ее зоны.

«Мы впервые за всю историю сервиса выходим в новый потребительский сегмент, что сопряжено, с одной стороны, с еще более высокими требованиями к стандартам качества обслуживания клиентов, с другой — с возможностью значительно нарастить средний чек и расширить клиентскую базу», — заявил операционный директор Instamart Артур Саркисов.

Технологии и медиа
Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов

В начале сентября выйти на рынок доставки продуктов решил Сбербанк с сервисом «СберМаркет», который работает на базе технологической и операционной платформы Instamart. Доставка пока осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
 

Теги: «Азбука вкуса», доставка
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