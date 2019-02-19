«Пятерочка» начала тестировать доставку продуктов на дом

«Пятерочка» начала тестировать платную доставку продуктов в Москве. Сеть запустила эту услугу совместно с профильным сервисом, чтобы сэкономить на «последней миле» — доставке из магазина на дом. Вес заказа пока ограничен 15 кг

Фото: Геннадий Сафонов / Интерпресс / ТАСС

В X5 Retail Group, владельце «Пятерочки», сообщили, что сеть с середины февраля тестирует экспресс-доставку продуктов из своих 29 универсамов на юго-западе Москвы жителям ближайших районов. Пилотный проект предполагает доставку продуктов в радиусе около 3 км от магазина. Обеспечивать ее будут пешие курьеры, поэтому общий вес заказа ограничен 15 кг. «Пятерочка» стала партнером маркетплейса Dostavista.Market, как указано на его сайте. В компаниях подтвердили факт сотрудничества.

Стоимость услуги составляет 99 руб. Средний чек в «Пятерочке» в 2018 году равнялся 349,6 руб., указано в материалах X5 Retail Group.

Крупные ретейлеры уже развивают собственные интернет-магазины, например «Ашан» и «Перекресток», последний также входит X5 Retail Group. С сервисами доставки работают «Лента» и Metro Cash & Carry. Среди их партнеров — Instamart, Golama и другие.

Развитие продаж продуктов через интернет ограничено высокой стоимостью «последней мили», говорила ранее в интервью РБК гендиректор «Магнита» Ольга Наумова. «Не каждый человек готов заплатить 200 или 300 руб. за доставку пакета с продуктами стоимостью те же 200 или 300 руб., — поясняла Наумова. — Поэтому по-прежнему основной объем [интернет-продаж] обеспечивают большие покупки, тяжелые предметы, но мы все время движемся к снижению себестоимости доставки». По ее мнению, в продовольственной рознице имеет право на существование прежде всего формат сlick & collect (онлайн-заказ с самовывозом).