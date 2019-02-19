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«Пятерочка» начала тестировать доставку продуктов на дом
«Пятерочка» начала тестировать платную доставку продуктов в Москве. Сеть запустила эту услугу совместно с профильным сервисом, чтобы сэкономить на «последней миле» — доставке из магазина на дом. Вес заказа пока ограничен 15 кг
Фото: Геннадий Сафонов / Интерпресс / ТАСС

В X5 Retail Group, владельце «Пятерочки», сообщили, что сеть с середины февраля тестирует экспресс-доставку продуктов из своих 29 универсамов на юго-западе Москвы жителям ближайших районов. Пилотный проект предполагает доставку продуктов в радиусе около 3 км от магазина. Обеспечивать ее будут пешие курьеры, поэтому общий вес заказа ограничен 15 кг. «Пятерочка» стала партнером маркетплейса Dostavista.Market, как указано на его сайте. В компаниях подтвердили факт сотрудничества.

Стоимость услуги составляет 99 руб. Средний чек в «Пятерочке» в 2018 году равнялся 349,6 руб., указано в материалах X5 Retail Group.

Крупные ретейлеры уже развивают собственные интернет-магазины, например «Ашан» и «Перекресток», последний также входит X5 Retail Group. С сервисами доставки работают «Лента» и Metro Cash & Carry. Среди их партнеров — Instamart, Golama и другие.

Развитие продаж продуктов через интернет ограничено высокой стоимостью «последней мили», говорила ранее в интервью РБК гендиректор «Магнита» Ольга Наумова. «Не каждый человек готов заплатить 200 или 300 руб. за доставку пакета с продуктами стоимостью те же 200 или 300 руб., — поясняла Наумова. — Поэтому по-прежнему основной объем [интернет-продаж] обеспечивают большие покупки, тяжелые предметы, но мы все время движемся к снижению себестоимости доставки». По ее мнению, в продовольственной рознице имеет право на существование прежде всего формат сlick & collect (онлайн-заказ с самовывозом).

Существуют три основные модели развития онлайн-продаж — собственная доставка, click & collect и доставка силами сторонней компании, в последнем случае чаще всего курьер берет товары с полок магазина, напоминает эксперт по ретейлу Bain & Company Александр Бородецкий. Работа с профильным сервисом не требует вложений в инфраструктуру и развития компетенции «последней мили». Ее активно развивают за рубежом в крупных городах, говорит эксперт Bain, отмечая, что запуск доставки способен «увести» трафик из соседних конкурирующих магазинах. «В 2018 году американская Sense360 изучила влияние онлайн-канала ретейлера Whole Foods на бизнес конкурентов. В 100 торговых точках Whole Foods удалось увести трафик от расположенных рядом конкурирующих ретейлеров», — напомнил Бородецкий.

Две другие модели доставки, объясняет он, требуют высоких затрат. При марже ретейлера по операционной прибыли на уровне 3–5% запуск инфраструктуры для click & collect может снизить ее до отрицательной — минус 2–5%, организация собственной доставки за счет затрат на «последнюю милю» приведет к снижению до — 5–10%, оценил Бородецкий. «Многие компании работают с доставкой «в минус» в расчете на повышение лояльности и прибыльности в будущем», — резюмирует эксперт.

Продажи сети «Пятерочка», на конец 2018 года насчитывавшей 13,5 тыс. магазинов, достигли 1,197 трлн руб., 78% всей выручки X5 Retail Group. Выручка около 13,9 тыс. продовольственных магазинов «Магнит» («у дома» и супермаркетов, без учета «Магнит Косметик») в прошлом году равнялась 1,124 трлн руб. Рентабельность всей X5 Retail Group по операционной прибыли за девять месяцев 2018 года равнялась 3,9%. Финансовые результаты за весь прошлый год группа еще не публиковала.

«Пятерочка», объясняет представитель X5 Retail Group, прежде всего хочет понять, «насколько востребованной будет услуга и как наиболее оптимально организовать доставку».

Как оценивают свой опыт по доставке продуктов другие розничные сети и каковы перспективы онлайн-продаж в продовольственной рознице, читайте в материале «РБК Pro».

Авторы: Ольга Дубравицкая, Александра Посыпкина
Теги: «Пятерочка»
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