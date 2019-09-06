Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов

Сбербанк выходит на рынок доставки продуктов из магазинов с сервисом «СберМаркет». Для банка, чья стратегия предполагает превращение в ИТ-компанию, это не первый проект в сфере онлайн-торговли и фудтеха

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка. В августе венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund II стал совладельцем сервиса доставки продуктов Instamart, выкупив долю у первого зампреда банка Льва Хасиса.

Пока «СберМаркет» работает в тестовом режиме. Первым партнером сервиса стала сеть оптовых продаж Metro Cash&Carry, доставка пока осуществляется в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Сервис планирует работать без наценок, то есть стоимость товара будет такой же, как и в магазине, а время доставки составит два часа. Как пояснил представитель банка, пилот продлится месяц, после чего будет принято решение о том, в каком формате его масштабировать. С кем из ретейлеров еще ведутся переговоры, партнеры не раскрывают.

Новый сервис работает на базе технологической и операционной платформы Instamart. Кроме того, как уточнил управляющий директор Instamart Асан Курмангужин, «СберМаркет» был интегрирован в технологическую экосистему Сбербанка, благодаря чему покупатели смогут зарегистрироваться на ресурсе в том числе с помощью Сбербанк ID. Он также не исключил, что по результатам пилота Instamart может сменить бренд на «СберМаркет». «Учитывая широкую узнаваемость различных продуктов Сбербанка, мы рассчитываем, что успешная апробация «СберМаркета» в Ростове и Краснодаре позволит в короткие сроки запустить сервис во всех городах, где работает Instamart. Это позволит нам значительно нарастить клиентскую базу и при поддержке Сбербанка стать лидером доставки продуктов в России», — отметил представитель Instamart.

Зачем новый сервис Сбербанку

Согласно собственной стратегии в ближайшие годы Сбербанк должен трансформироваться в ИТ-компанию. За последние три года банк уже вложил 3% своей чистой прибыли в развитие небанковской экосистемы, сообщал в конце июля первый зампред Сбербанка Лев Хасис.