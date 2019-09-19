СК сообщил о состоянии пострадавших от браконьеров из КНДР пограничников

СК сообщил о состоянии пострадавших от браконьеров из КНДР пограничников

Четыре российских пограничника, пострадавшие в результате вооруженного нападения северокорейских рыбаков в Японском море, госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное, сообщили в дальневосточном управлении СК на транспорте, передает «РИА Новости».

«Все четверо госпитализированы, один с огнестрельным сквозным ранением. Двое прооперированы. Состояние стабильное», — сказали в ведомстве.

17 сентября браконьеры из КНДР в ходе задержания в исключительной экономической зоне России напали на российских пограничников. В результате пострадали четверо россиян, один из которых получил огнестрельное ранение. ФСБ сообщила о задержании 161 браконьера, некоторые из которых также пострадали. Им оказали необходимую помощь.

Следственный комитет завел по факту случившегося уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). В российский МИД прибыл вызванный временный поверенный в делах России в КНДР Чин Чжон Хёпа, который пообещал доложить об инциденте в Пхеньян.