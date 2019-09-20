В «Нафтогазе» сообщили о подготовке к остановке транзита российского газа

В «Нафтогазе» сообщили о подготовке к остановке транзита российского газа

Властям Киева следует продолжать готовиться к прекращению транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года. Об этом в Facebook заявил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.

По его словам, переговоры о новом контракте до сих пор не начались. «Как и ожидалось, к переговорам так и не дошли — российская сторона не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны», — написал он.

Витренко также добавил, что Украина не должна давать России использовать консультации по транзиту газа с целью оправдания строительства «Северного потока — 2».

«Могу отметить, что стороны готовы продолжить консультации по выполнению в Украине европейских правил, а также об их применении в новом контракте», — уточнил он.