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В «Нафтогазе» сообщили о подготовке к остановке транзита российского газа

Властям Киева следует продолжать готовиться к прекращению транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года. Об этом в Facebook заявил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко. 

По его словам, переговоры о новом контракте до сих пор не начались. «Как и ожидалось, к переговорам так и не дошли — российская сторона не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны», — написал он.

Витренко также добавил, что Украина не должна давать России использовать консультации по транзиту газа с целью оправдания строительства «Северного потока — 2».    

«Могу отметить, что стороны готовы продолжить консультации по выполнению в Украине европейских правил, а также об их применении в новом контракте», — уточнил он.   

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Ранее министр энергетики России заявил, что Москва готова доказать Киеву эффективность и экономическую целесообразность прямого контракта на поставки российского газа. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, если Украина согласится на прямое соглашение, это поможет снизить цены на газ для потребителей на 25%.  

Действующий контракт на транзит газа в Европу через территорию Украины заканчивается в декабре. В настоящее время Киев совместно с Брюсселем настаивает на новом контракте сроком на 10 лет, в то время как в российском Минэнерго предлагают продлить соглашение на год.    

Теги: российский газ, Украина, «Нафтогаз»
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