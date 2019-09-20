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Политика ,  
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Новак пообещал Украине доказать выгоду от прямых поставок газа

Россия готова доказать властям Украины, что прямые поставки российского газа будут для Киева экономически выгодными и эффективными. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает «РИА Новости».

«В первую очередь, им важен экономический эффект и эффективность. Мы эту эффективность готовы им доказать, что более выгодно покупать газ напрямую», — сказал он. Глава Минэнерго отметил, что украинская сторона уже приняла предложение к сведению и «попросила время, чтобы изучить вопрос». 

По словам Новака, трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа прошли очень конструктивно. «Мы считаем, что это важный вопрос для того, чтобы говорить о транзите газа и тех объемах, которые будут с 1 января 2020 года», — добавил он.  

Ранее, 9 сентября, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что главным вопросом переговоров России и Украины является поставка газа по прямому контракту. По его словам, в случае подписания прямого соглашения цена на газ для потребителя может стать на 25% ниже текущей стоимости.  

Действующий контракт на транзит газа в Европу через территорию Украины заканчивается в декабре, однако стороны еще не согласовали условия нового соглашения. Киев настаивает на новом контракте сроком на 10 лет, а Москва, в свою очередь, предлагает продлить соглашение на год.   

Теги: Александр Новак, российский газ, Украина
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