Зеленский обсудил с сенаторами США увеличение объема помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что объемы финансовой помощи США в сфере безопасности будут увеличиваться. Об этом он заявил в ходе встречи с американскоми сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи, сообщается на сайте главы государства.

Уточняется, что Зеленский поблагодарил их за активную позицию в вопросе необходимости предоставления Украине дальнейшей помощи. «Хочу поблагодарить нашего стратегического партнера США за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — сказал Зеленский.

Украинский лидер также отметил политику санкций США против России, обратив внимание на «паспортизацию» граждан Украины на Донбассе и необходимость соответствующего реагирования.

Ранее CNN и Politico сообщали, что президент США Дональд Трамп намерен заблокировать передачу военной помощи Украине в размере $250 млн. По данным Politico, против выделения средств Киеву выступил директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвани.