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CVS Health $76 (+20,96%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
Роснефть ₽563,24 (+34,65%) прогноз Атон к 21.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+12,79%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
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Политика ,  
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Зеленский обсудил с сенаторами США увеличение объема помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что объемы финансовой помощи США в сфере безопасности будут увеличиваться. Об этом он заявил в ходе встречи с американскоми сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи, сообщается на сайте главы государства.

Уточняется, что Зеленский поблагодарил их за активную позицию в вопросе необходимости предоставления Украине дальнейшей помощи. «Хочу поблагодарить нашего стратегического партнера США за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — сказал Зеленский.

Украинский лидер также отметил политику санкций США против России, обратив внимание на «паспортизацию» граждан Украины на Донбассе и необходимость соответствующего реагирования.

Политика
Посольство США ответило на сообщения о заморозке военной помощи Киеву

Ранее CNN и Politico сообщали, что президент США Дональд Трамп намерен заблокировать передачу военной помощи Украине в размере $250 млн. По данным Politico, против выделения средств Киеву выступил директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвани.

Госпрограмма «Инициатива о поддержке безопасности Украины» была учреждена в США при Бараке Обаме. Инициатива предназначена для укрепления флота и сухопутных войск Украины. В общей сложности Киев уже получил от США военной помощи на сумму более $1 млрд.

Теги: Владимир Зеленский, США, военная помощь
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