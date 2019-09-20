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Нейрохирург объяснил отказ Заворотнюк ложиться на лечение в госклинику

Актриса Анастасия Заворотнюк отказалась от лечения в государственной клинике из-за условий пребывания пациентов. Об этом «КП» рассказал глава отделения в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Николай Коновалов.

По его словам, артистка проходит лечение в частной клинике, поскольку «по сути это хорошая гостиница». «Я не критикую эту клинику, но сравнивать наш уровень нейрохирургии и их — просто нелепо, они вам сами это подтвердят. Хотя хорошие условия тоже немаловажно», — отметил он.

Коновалов добавил, что государственные больницы лечат пациентов за счет квот, поэтому не могут «создавать такие условия, как в платных клиниках».

«Наш институт, уверен, предлагал Анастасии госпитализацию и лечение. Для срочных операций очередей у нас нет. Причем лечили бы ее бесплатно по полису ОМС. То, что в итоге она улетела в Германию, — это только ее выбор», — сказал он.    

О госпитализации Заворотнюк в одну из московских клиник стало известно 13 сентября. Как сообщал сайт Super, у актрисы диагностировали рак головного мозга. По данным СМИ, ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату вентиляции легких.       

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18 сентября СМИ сообщили, что актриса находится в сознании. Семья и представители актрисы не делали официальных сообщений о ее состоянии. По словам официального представителя актрисы Стаса Христова, ему запрещено комментировать состояние Заворотнюк.   

Теги: Анастасия Заворотнюк, госпитализация
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