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Общество ,  
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Суд отправил директора ФБК отбыть еще восемь суток ареста

Мещанский суд Москвы отправил директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова отбывать восемь суток административного ареста, который ему назначили за призывы участвовать в несогласованной протестной акции 27 июля. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

«Сегодня рассматривался вопрос об уточнении решения суда, с какого же срока должен исчисляться административный арест. С учетом всех предыдущих дней, когда он содержался под стражей, сегодня Иван Жданов отправился на восемь дней», — сказала она.

Котомина отметила, что срок ареста исчислен с 19 сентября. По ее словам, в него зачли время нахождения Жданова под арестом с 9 по 11 августа.

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Ранее начальник московского штаба Алексея Навального Леонид Волков писал в своем аккаунте в Twitter, что Жданова задержали в подъезде его дома.

29 июля Жданова арестовали на 15 суток. Суд признал его виновным в нарушении установленного порядка проведения митинга, которое повлекло помехи движению транспорта или работе объектов инфраструктуры (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ). 9 августа суд продлил ему арест на десять суток.

Жданова задержали на Трубной площади 27 июля, где проходила несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Тогда были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек. Оппозиционера также не допустили до выборов.

Теги: новости РБК, Иван Жданов
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