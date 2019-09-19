Суд отправил директора ФБК отбыть еще восемь суток ареста

Мещанский суд Москвы отправил директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова отбывать восемь суток административного ареста, который ему назначили за призывы участвовать в несогласованной протестной акции 27 июля. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

«Сегодня рассматривался вопрос об уточнении решения суда, с какого же срока должен исчисляться административный арест. С учетом всех предыдущих дней, когда он содержался под стражей, сегодня Иван Жданов отправился на восемь дней», — сказала она.

Котомина отметила, что срок ареста исчислен с 19 сентября. По ее словам, в него зачли время нахождения Жданова под арестом с 9 по 11 августа.

Ранее начальник московского штаба Алексея Навального Леонид Волков писал в своем аккаунте в Twitter, что Жданова задержали в подъезде его дома.