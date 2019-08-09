Директору ФБК продлили арест на 10 суток

Мещанский суд Москвы продлил директору Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Ивану Жданову арест на десять суток, сообщается на его странице в Twitter.

В пресс-службе Мещанского районного суда Москвы РБК подтвердили факт ареста Жданова на десять суток.

Начальник его штаба Борис Золотаревский отметил в Twitter, что на заседание Жданова привезли из спецприемника города Люберцы, где он отбывает предыдущий арест.

29 июля оппозиционер был арестован на 15 суток. Его признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения митинга, повлекшее помехи движению транспорта или работе объектов инфраструктуры). 2 августа Жданов объявил голодовку.