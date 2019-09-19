СМИ сообщили о подготовке Заворотнюк к операции по удалению опухоли

Актрису Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на знакомого с ситуацией хирурга-онколога.

«Теперь, когда она приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи и продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое. Да, удаление опухоли возможно даже в таком тяжелом случае», — сказал он.

Врач добавил, что у Заворотнюк очень хорошие шансы несмотря на то, что благоприятный исход операции по удалению опухоли мозга намного выше на ранних стадиях заболевания.

При этом Telegram-канал Baza пишет, что Заворотнюк проходит лучевую терапию. По его данным, актриса тяжело ее переносит. При этом Baza заявила, что она вообще не была в состоянии комы, а также у нее не развивалось параличей и полиорганной недостаточности. А Telegram-канал Mash и издание Super писали, что актрису перевели из реанимации в обычную палату, так как врачи сумели вывести ее из критического состояния и уменьшить отек мозга. По данным Super, они составили новый план лечения.