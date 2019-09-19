СМИ сообщили о подготовке Заворотнюк к операции по удалению опухоли

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 64,22 (-0,21) Quote, 12:38
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 70,94 (-0,3) Quote, 12:38
У учредителя Мурманского пароходства изъяли картины Рериха и Айвазовского Бизнес, 19:24 Китайский штангист побил два мировых рекорда на чемпионате мира Спорт, 19:14 Тюнинг без границ: 5 самых безумных автомобильных шедевров РБК и Discovery, 19:12 Еврокомиссия потребовала найти «другое решение» в транзите через Украину Экономика, 19:06 Генпрокуратура обжаловала приговор актеру Устинову Общество, 19:02 СМИ узнали о недовольстве во дворце оглаской Кэмероном беседы с королевой Политика, 18:59 На трех полосах МКАД перекрыли движение из-за ДТП с тремя грузовиками Общество, 18:53 Открытие третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьево. Фоторепортаж Общество, 18:47  Миллер сообщил о «плане Б» в переговорах по газу с Украиной Политика, 18:42 Захарова назвала «любимыми граблями» слова посла Украины о распаде России Политика, 18:41 Мэр Тулы ушел в отставку Политика, 18:37 Свергнутый президент Туниса умер в Саудовской Аравии Политика, 18:34 Представитель Заворотнюк отреагировал на сообщения об операции актрисы Общество, 18:30 Генпрокуратура потребовала очистить ТЭК от серых схем и воровства Общество, 18:28
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
СМИ сообщили о подготовке Заворотнюк к операции по удалению опухоли

Актрису Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на знакомого с ситуацией хирурга-онколога.

«Теперь, когда она приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи и продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое. Да, удаление опухоли возможно даже в таком тяжелом случае», — сказал он.

Врач добавил, что у Заворотнюк очень хорошие шансы несмотря на то, что благоприятный исход операции по удалению опухоли мозга намного выше на ранних стадиях заболевания.

Общество
Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк

При этом Telegram-канал Baza пишет, что Заворотнюк проходит лучевую терапию. По его данным, актриса тяжело ее переносит. При этом Baza заявила, что она вообще не была в состоянии комы, а также у нее не развивалось параличей и полиорганной недостаточности. А Telegram-канал Mash и издание Super писали, что актрису перевели из реанимации в обычную палату, так как врачи сумели вывести ее из критического состояния и уменьшить отек мозга. По данным Super, они составили новый план лечения.

Яндекс. Директ

Ранее пиар-директор актрисы Марина Потапова рассказала, что Заворотнюк вышла из комы. По ее словам, у нее появились «немаленькие» шансы выздороветь.

Общество
Разин сообщил об ухудшении состояния Заворотнюк

В середине сентября СМИ сообщили, что Заворотнюк госпитализировали в одну из московских клиник, где ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату вентиляции легких. Впоследствии академик РАН, руководитель и почетный президент Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. Бурденко Александр Коновалов подтвердил, что у актрисы диагностировали рак мозга и рассказал, что ей сделали операцию в Германии.

Теги: Анастасия Заворотнюк, опухоль мозга, операция
Материалы по теме
СМИ узнали о переводе Заворотнюк из реанимации в обычную палату
Общество
Пиар-директор сообщила о выходе Заворотнюк из комы
Общество
Разин сообщил об ухудшении состояния Заворотнюк
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter