СМИ узнали о переводе Заворотнюк из реанимации в обычную палату

СМИ узнали о переводе Заворотнюк из реанимации в обычную палату

Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, а также издание Super.

По данным СМИ, врачи смогли вывести актрису из критического состояния. Медикам удалось уменьшить отек мозга, в результате чего они вывели Заворотнюк из медикаментозной комы. Как сообщает Mash, в настоящий момент актриса находится в палате терапевтического отделения больницы вместе со своими родными, ей оказывается необходимое лечение.

По данным Super, актриса пришла в сознание еще 18 сентября, после чего врачи составили новый план лечения Заворотнюк.

Ранее академик РАН, научный руководитель и почетный президент Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. Бурденко Александр Коновалов сообщил о результатах первого обследования актрисы. Он подтвердил, что Заворотнюк диагностировали рак мозга, и сообщил, что она перенесла операцию в Германии.

В середине сентября СМИ сообщили, что Заворотнюк госпитализировали в одну из московских больниц, где актрису ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату вентиляции легких.