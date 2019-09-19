Синоптики предупредили москвичей о мчащемся со скоростью машины циклоне

К выходным жителей Центральной части России ожидают штормовой ветер и обильные осадки, которые принесет с собой циклон. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Этот циклон, он ультра-быстрый, я таких давно не припомню, чтобы он перемещался со скоростью автомобиля 50–60 км в час. Собственно, такие бешеные скорости и приведут к ряду катаклизмов в воскресенье», — заявил Тишковец.

По его словам, порывы ветра могут достигать 18–23 м/с, а пик скорости придется на воскресенье, 22 сентября. «По ветру ожидается сильная турбулентность, — заявил метеоролог. — Я думаю, что все это вкупе вызовет проблемы с авиасообщением. Ничего хорошего не ждет».

Тишковец назвал это погодное явление барической «бензопилой» из-за быстрого падения атмосферного давления. «Это что называется «электрическая пила», где зубья эти будут менять друг друга вверх-вниз. Это очень быстрый циклон, укладывающийся в концепцию «нервного климата», — объяснил специалист.