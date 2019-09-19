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Синоптики предупредили москвичей о мчащемся со скоростью машины циклоне

К выходным жителей Центральной части России ожидают штормовой ветер и обильные осадки, которые принесет с собой циклон. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Этот циклон, он ультра-быстрый, я таких давно не припомню, чтобы он перемещался со скоростью автомобиля 50–60 км в час. Собственно, такие бешеные скорости и приведут к ряду катаклизмов в воскресенье», — заявил Тишковец.

По его словам, порывы ветра могут достигать 18–23 м/с, а пик скорости придется на воскресенье, 22 сентября. «По ветру ожидается сильная турбулентность, — заявил метеоролог. — Я думаю, что все это вкупе вызовет проблемы с авиасообщением. Ничего хорошего не ждет».

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Тишковец назвал это погодное явление барической «бензопилой» из-за быстрого падения атмосферного давления. «Это что называется «электрическая пила», где зубья эти будут менять друг друга вверх-вниз. Это очень быстрый циклон, укладывающийся в концепцию «нервного климата», — объяснил специалист.

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При этом метеоролог отметил, что Москва окажется в стороне от циклона.

По данным Росгидрометцентра, в воскресенье в Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидаются дождь, снег и мокрый снег, а также сильный ветер. Как рассказал РБК специалист «Фобоса» Александр Синенков, в этот день на территории европейской части России будет 8–10 градусов тепла, в Вологодской, Ивановской, Костромской областях порывы ветра достигнут 15 м/с.

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Синенков сообщил, что в начале следующей недели днем в Москве будет 6–8 градусов тепла, а ночью температура опустится ниже нуля. «При такой температуре в воздухе могут появиться отдельные снежинки, но говорить об устойчивом снежном покрове <...> пока рано», — отметил он.

По данным столичного Метеобюро, ночь на 18 сентября в Москве стала самой холодной с начала осени: минимальная температура воздуха на станции ВДНХ составила 6,4 градуса.

Теги: погода, ветер, циклон, новости РБК
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