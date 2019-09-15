Синоптики предупредили москвичей о «барической пиле»

Москвичей на следующей неделе ожидают на следующей неделе резкие колебания атмосферного давления, а также может выпасть первый снег, сообщили метеорологи

Жителей Москвы, столичного региона, а также Санкт-Петербурга на следующей неделе ожидают резкие колебания атмосферного давления, может пойти первый «чисто символический снежок», поскольку возможны околонулевые температуры. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«По Москве пройдет барическая «пила» — резкие колебания атмосферного давления, которые весьма негативным образом могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей», — отметил он.

По его словам, если в воскресенье, 15 сентября, показания барометров будут в норме и составят 745 мм рт. ст., то с понедельника по среду они опустятся до 733 мм рт. ст. Нормализуется атмосферное давление к выходным, пообещал он.

Тишковец отметил, что на большую часть Европейской России придет большой североатлантический циклон, «в тыловую часть которого каждый день будут поступать «полчища» дождевых туч и новые порции более холодного воздуха арктического происхождения». В результате этого температурный фон окажется на 5 градусов ниже климатической нормы. А из-за ветра и влажности температура воздуха будет казаться на 4 градуса ниже реальных показателей.

Так, например, если в понедельник, 16 сентября, днем в Москве еще +10…+15°, то к пятнице, 20 сентября, в ночные часы столбики термометров приблизятся к нулевой отметке. В Подмосковье местами по северу и востоку ожидаются заморозки до -2°, днем до +11°.