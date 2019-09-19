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Синоптики дали прогноз о первом снеге в Центральной России
По прогнозу Росгидрометцентра, первый снег выпадет в центральной части страны в воскресенье. В центре погоды «Фобос» прогнозируют выпадение снега в начале следующей недели
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В воскресенье, 22 сентября, на европейской части России ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В субботу погода будет хорошей, но прохладной, 9–11 градусов, существенных осадков не ожидается. А вот в ночь на воскресенье с северо-запада подойдет мощный циклон. В воскресенье будет 8–10 градусов, пройдут продолжительные дожди, выпадет 12–18 мм осадков. В Вологодской, Ивановской, Костромской областях будет сильный северный и северо-западный ветер — около 15 м/с», — рассказал он.

В начале следующей недели в центре европейской части России еще больше похолодает, возможно, выпадет первый снег. «Температура днем в столице будет в пределах 6–8 градусов днем, ночью опустится ниже нуля. Конечно, при такой температуре в воздухе могут появиться отдельные снежинки, но говорить об устойчивом снежном покрове, пусть даже временном, пока рано. Для центра европейской части России — пожалуй, да, это будет первый снег. На севере [европейской части] в воздухе уже были отдельные снежинки», — уточнил синоптик.

Общество
Синоптики пообещали аномально ранние заморозки в Центральной России

На территории Центрального федерального округа (ЦФО) в воскресенье, 22 сентября, ожидается резкое изменение погоды. В регион придут осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Об этом сообщает пресс-служба Росгидрометцентра.

«Из Скандинавии на европейскую территорию России переместится циклон, который будет быстро перемещаться на юг», — говорится в сообщении. Под его влиянием, отмечают синоптики, в ЦФО ожидаются дождь, снег и мокрый снег, а также очень сильный ветер, порывы которого местами могут достигнуть 20–25 м/с.

Температурный фон и атмосферное давление будут претерпевать резкие колебания. «В теплом секторе циклона столбики термометров существенно поднимутся вверх, а в тыловой части снова похолодает», — отметили в Росгидрометцентре.

По предварительному прогнозу, в ночь на воскресенье столичный регион окажется в теплой части циклона. В Москве и области осадки пройдут преимущественно в виде дождя. «Днем после прохождения холодного атмосферного фронта ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, сильный порывистый ветер», — говорится в сообщении. В отдельных районах не исключается налипание мокрого снега, но на большей части территории из-за сильного ветра он не удержится на ветках деревьев.

Общество
Синоптики назвали ночь на 18 сентября самой холодной за осень

Как указали синоптики, днем 18 сентября и минувшей ночью погоду в ЦФО определял циклон, который быстро перемещался по его южной половине. В округе прошли дожди, а в Смоленской, Орловской и Тульской областях этой ночью были местами сильные дожди (за 12 часов от 15 до 28 мм осадков). В южных областях округа наблюдались грозы и сильный порывистый ветер.

Сильные дожди с грозами прошли и в Южном и Приволжском федеральных округах. В Самарской и Волгоградской областях к тому же зафиксировали сильный ветер, порывы которого достигали 25 и 27 м/с соответственно.

Накануне главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РБК, что ночь на среду, 18 сентября, стала самой холодной с начала осени. По ее словам, минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ составила 6,4 градуса. «До этого температура была самой низкой 15 сентября — 7,2 градуса. Мы движемся в сторону зимы, поэтому каждая следующая ночь будет холоднее», — отметила она.

Авторы: Михаил Юшков, Любовь Порываева
Теги: Росгидрометцентр, снег
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