Синоптики дали прогноз о первом снеге в Центральной России

По прогнозу Росгидрометцентра, первый снег выпадет в центральной части страны в воскресенье. В центре погоды «Фобос» прогнозируют выпадение снега в начале следующей недели

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В воскресенье, 22 сентября, на европейской части России ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В субботу погода будет хорошей, но прохладной, 9–11 градусов, существенных осадков не ожидается. А вот в ночь на воскресенье с северо-запада подойдет мощный циклон. В воскресенье будет 8–10 градусов, пройдут продолжительные дожди, выпадет 12–18 мм осадков. В Вологодской, Ивановской, Костромской областях будет сильный северный и северо-западный ветер — около 15 м/с», — рассказал он.

В начале следующей недели в центре европейской части России еще больше похолодает, возможно, выпадет первый снег. «Температура днем в столице будет в пределах 6–8 градусов днем, ночью опустится ниже нуля. Конечно, при такой температуре в воздухе могут появиться отдельные снежинки, но говорить об устойчивом снежном покрове, пусть даже временном, пока рано. Для центра европейской части России — пожалуй, да, это будет первый снег. На севере [европейской части] в воздухе уже были отдельные снежинки», — уточнил синоптик.

На территории Центрального федерального округа (ЦФО) в воскресенье, 22 сентября, ожидается резкое изменение погоды. В регион придут осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Об этом сообщает пресс-служба Росгидрометцентра.