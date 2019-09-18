Синоптики назвали ночь на 18 сентября самой холодной за осень

Синоптики назвали ночь на 18 сентября самой холодной за осень

Ночь на среду, 18 сентября, стала самой холодной с начала осени, сообщила РБК главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ составила 6,4 градуса.

«До этого температура была самой низкой 15 сентября — 7,2 градуса. Мы движемся в сторону зимы, поэтому каждая следующая ночь будет холоднее», — пообещала Позднякова.

По ее словам, особенно холодными на этой недели буду ночи на субботу и воскресенье, 21 и 22 сентября. «Предварительно, температура по региону будет от нуля до плюс 5 градусов», — добавила специалист.

На следующей неделе, как ранее сообщили в центре погоды «Фобос», в столицу должна прийти солнечная погода с потеплением до плюс 17 градусов. По словам специалиста цента Евгения Тишковца, теплая погода ожидается с 23 до 27 сентября.